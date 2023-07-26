Karabük'te engelli bireyin yolun karşısına geçmesine polis yardımcı oldu
KARABÜK (AA) - Karabük'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli bireye trafik polisi yardım etti.
Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde rutin görevini sürdüren bir trafik polisi, elinde bastonuyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli bireyi görünce yardımcı olmak istedi.
Polis memuru, koluna girdiği engelli kişinin yolun karşısına geçmesini sağladı.
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.