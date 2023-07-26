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        Karabük Valisi Gürel, Yenice'de selden zarar gören alanları inceledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:24
        Karabük Valisi Gürel, Yenice'de selden zarar gören alanları inceledi

        KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesinde selden zarar gören alanlarda inceleme yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gürel, yoğun yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan Yenice Yazıköy İncebacaklar Mahallesi yolu ile Şeker Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

        Gürel, Vali Yardımcısı ve Yenice Kaymakam Vekili Muhittin Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ve ilgili kurum yetkilileri ile yolun ulaşıma açılması için yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

        - Ev sahipleri ve işletmelerin zararları kısa zamanda karşılanacak

        Karabük'te 9 Temmuz'da etkili olan sağanaktan etkilenen ev ve işletmelerde meydana gelen zararlar ile yapılan zarar tespit çalışmaları, Vali Gürel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

        Yenice Kaymakamlığında gerçekleşen toplantıda, ilgili kurum müdürleri zarar tespit çalışmaları hakkında Vali Gürel'e bilgi verdi.

        Gürel, daha sonra vatandaşların ve işletmelerin tespit edilen zararlarının bir an önce karşılanması ve ödemelerinin yapılması talimatı verdi.

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