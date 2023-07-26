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        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan spor faaliyetleri açıklaması

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:00
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan spor faaliyetleri açıklaması

        KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük her türlü uluslararası spor organizasyonunda öne çıkan ve takdirle takip edilen bir şehir haline geldiğini bildirdi.

        Salt, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'ün ev sahipliğinde düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan erkek milli takımı ile Avrupa ikincisi olan kadın milli takımını tebrik etti.

        Şampiyonanın Karabük'e kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve oyunlar boyunca örnek ev sahipliği sergileyen Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Salt, "Türkiye ve Karabük, AK Parti hükümetleri döneminde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında çağ atladı. Tesis yatırımlarımızla şehrimizi spor turizminde göz bebeği haline getiriyoruz. Türkiye spor organizasyonlarına ev sahipliğinde tecrübeli bir ülke." ifadelerini kullandı.

        Salt, 2022'de çeşitli branşlarda 10 bin sporcuyu Karabük'te misafir ettiklerini aktararak, "Karabük'te 64 gençlik ve spor tesisi var. Tesislerin kalitesi spor turizminin artmasına ve ciddi bir ekonomik kaynak haline dönüşmesini sağladı. Tesisleşme hamlesiyle Karabük her türlü uluslararası spor organizasyonunda öne çıkan ve takdirle takip edilen bir şehir haline geldi." açıklamasında bulundu.

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