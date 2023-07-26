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        Karabük'te beton direğe çarpan cipin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 20:43
        Karabük'te beton direğe çarpan cipin sürücüsü yaralandı

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beton direğe çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

        R.Ü. idaresindeki 78 BR 733 plakalı cip, Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki beton direğe çarptı.

        Kazada sürücü R.Ü. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan yapılan muayenede, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

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