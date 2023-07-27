Safranbolu'da "Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi" toplantısı

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesinin Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu (SUDA) işbirliği ile yürüttüğü "Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi" toplantısı başladı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, yaşam kalitesini önceleyen, halkın, kararların bir parçası olduğu çok daha güçlü ve hayat dolu Safranbolu için birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Kenti değerleriyle koruyarak geleceğe aktaracaklarını anlatan Köse, "Zamanın ruhuyla sahip olduğumuz mirası harmanlayacak ve kentlilik bilincimizle dünyaya örnek olacağız. Tarımdan afetlere, yaratıcı endüstrilerden kadın girişimciliğine 6 farklı başlık altındaki toplantılarda sağlayacağınız katkılarla kapsamlı çalıştayın da yolunu açacağız. Böylece kentin ve halkın ihtiyaçlarını, isteklerini en doğru biçimde kurgulayarak kaynak bulacağız." diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Gülden Erkut, 6 başlık altında odak toplantılarının yapılacağını ve yeni fikirlerin ortaya çıkarılacağını anlattı.

SUDA Başkanı Serdar Karadağ da ağırlıklı olarak yerel yönetimlerle çalıştıklarını aktararak, "Bugün yapacağımız çalışma aslında bütün bu stratejinin olgunlaşması, projelerin belli bir noktaya gelişmesi ve yeni proje fikirlerinin ortaya çıkması için çok önemli." dedi.

Konuşmaların ardından Safranbolu'yu ilgilendiren kültürel ve yaratıcı endüstriler, sürdürülebilir kültür turizmi, yaşam kalitesi ve sosyal kapsama, afetlere dayanıklı kentleşme, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği ile kadın girişimciliği konularının ele alındığı odak grup toplantıları gerçekleştirildi.

Odak toplantılardan çıkan sonuçların ardından çalıştay yapılacak.