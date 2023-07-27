Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Safranbolu'da "Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi" toplantısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:30
        Safranbolu'da "Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi" toplantısı

        KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesinin Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Platformu (SUDA) işbirliği ile yürüttüğü "Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi" toplantısı başladı.

        Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, yaşam kalitesini önceleyen, halkın, kararların bir parçası olduğu çok daha güçlü ve hayat dolu Safranbolu için birlikte hareket edeceklerini belirtti.

        Kenti değerleriyle koruyarak geleceğe aktaracaklarını anlatan Köse, "Zamanın ruhuyla sahip olduğumuz mirası harmanlayacak ve kentlilik bilincimizle dünyaya örnek olacağız. Tarımdan afetlere, yaratıcı endüstrilerden kadın girişimciliğine 6 farklı başlık altındaki toplantılarda sağlayacağınız katkılarla kapsamlı çalıştayın da yolunu açacağız. Böylece kentin ve halkın ihtiyaçlarını, isteklerini en doğru biçimde kurgulayarak kaynak bulacağız." diye konuştu.

        İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Gülden Erkut, 6 başlık altında odak toplantılarının yapılacağını ve yeni fikirlerin ortaya çıkarılacağını anlattı.

        SUDA Başkanı Serdar Karadağ da ağırlıklı olarak yerel yönetimlerle çalıştıklarını aktararak, "Bugün yapacağımız çalışma aslında bütün bu stratejinin olgunlaşması, projelerin belli bir noktaya gelişmesi ve yeni proje fikirlerinin ortaya çıkması için çok önemli." dedi.

        Konuşmaların ardından Safranbolu'yu ilgilendiren kültürel ve yaratıcı endüstriler, sürdürülebilir kültür turizmi, yaşam kalitesi ve sosyal kapsama, afetlere dayanıklı kentleşme, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği ile kadın girişimciliği konularının ele alındığı odak grup toplantıları gerçekleştirildi.

        Odak toplantılardan çıkan sonuçların ardından çalıştay yapılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Eski sevgilisi iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa ölmüştüm
        Eski sevgilisi iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa ölmüştüm
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!

        Benzer Haberler

        Karabük'te beton direğe çarpan cipin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te beton direğe çarpan cipin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te hububat hasadı sürüyor
        Karabük'te hububat hasadı sürüyor
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan spor faaliyetleri açıklaması
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan spor faaliyetleri açıklaması
        Karabük Valisi Gürel, Yenice'de selden zarar gören alanları inceledi
        Karabük Valisi Gürel, Yenice'de selden zarar gören alanları inceledi
        Karabük'te engelli bireyin yolun karşısına geçmesine polis yardımcı oldu
        Karabük'te engelli bireyin yolun karşısına geçmesine polis yardımcı oldu
        Karabük İdmanyurdu yeni sezonda isim sponsorluğu için sözleşme imzaladı
        Karabük İdmanyurdu yeni sezonda isim sponsorluğu için sözleşme imzaladı