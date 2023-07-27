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        Karabük'te KARDEMİR desteğiyle alınan 35 tekerlekli sandalye engellilere dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 19:28
        Karabük'te KARDEMİR desteğiyle alınan 35 tekerlekli sandalye engellilere dağıtıldı

        KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) desteğiyle alınan 35 tekerlekli sandalye, 13 konuşan saat, 10 beyaz baston, 20 koltuk değneği ve 3 tekerlekli sandalye aküsü ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı.

        Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesince kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Fuat Gürel, toplumun yüzde 10'u ile 12'si arasında bir kesimin engelli olduğunu söyledi.

        Karabük'ün engellisine sahip çıkan bir il olduğunu belirten Gürel, "Engellilerin topluma kazandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik her geçen gün artarak destekler veriliyor. Bir engelli kardeşimizin ihtiyaçları muhakkak tedarik edilir." dedi.

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de sosyal yardımlarla ilgili ne zaman KARDEMİR'e müracaat etseler kapının açık olduğunu ve gereğinin yapıldığını ifade edildi.

        Karabük'te engellilere yönelik sosyal yardımlar konusunda her zaman farkındalık olduğunu dile getiren Şahin, "Bizler de bunu bildiğimiz için bu konudaki talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz ise şubenin 27 yıldır Karabük'te hizmet verdiğini ve engelli bireylerin toplum içinde hak ettiği yeri bulması için bir dizi çalışmalar yapan bir dernek olduğunu anlattı.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerince 35 tekerlekli sandalye, 13 konuşan saat, 10 beyaz baston, 20 koltuk değneği ve 3 tekerlekli sandalye aküsü ihtiyaç sahibi engellilere verildi.

        Törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, KARDEMİR İnsan Kaynakları Müdürü Gencay Güven, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle engelliler ve aileleri katıldı.

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