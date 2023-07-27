Karabük'te sağanak ve rüzgar etkili oldu

KARABÜK (AA) - Karabük'te sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Rüzgar nedeniyle Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir ağaç yola devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay gelen Karabük Belediyesi'ne bağlı ekipler, ağacı yoldan kaldırdı.

Şimşeklerin çaktığı ve gök gürültüsünün oluştuğu kentte, kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Öte yandan 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde de sağanak öncesi yıldırımın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.