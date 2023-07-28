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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:06
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

        A.Y. idaresindeki 37 RD 871 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda G.L.V'nin kullandığı 78 AAD 177 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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