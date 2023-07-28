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        Karabük'te rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:06
        Karabük'te rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        KARABÜK (AA) - Karabük'te özel bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kurtuluş Mahallesi Yılmaz Korkut Caddesi'ndeki 4 katlı rehabilitasyon merkezinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.

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