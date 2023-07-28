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        Karabük'te AK Parti İl Başkanlığından aşure ikramı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:14
        Karabük'te AK Parti İl Başkanlığından aşure ikramı

        KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        İl Başkanlığı önünde yapılan aşure dağıtımına, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Milletvekili Şahin, gazetecilere, İslam aleminin muharrem ayını tebrik ederek, bu ay dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını söyledi.

        Milletvekili Keskinkılıç da muharrem ayının İslam dünyası için son derece önemli bir ay olduğunu belirterek, bu ayda gelenek olarak aşure dağıtıldığını kaydetti.

        AK Parti İl Başkanı Salt ise tüm Karabüklülerin muharrem ayını tebrik etti.

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