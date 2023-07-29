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        Karabük'te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:01
        Karabük'te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        R.Ç. idaresindeki 05 FJ 327 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Kumtaş mevkisinde K.İ. yönetimindeki 67 EY 252 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki N.İ. ve B.İ. ile kamyonetteki E.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü K.İ'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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