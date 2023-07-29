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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 22:03
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Ş.B. idaresindeki 06 PLA 36 plakalı otomobil, demir-çelik kavşağında kırmızı ışıkta geçiş yaptığı sırada İ.S. yönetimindeki 78 ABF 991 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü İ.S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü İ.S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilin sürücüsü Ş.B'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

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