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        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölge hastanesi olma yolunda ilerliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 13:20
        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölge hastanesi olma yolunda ilerliyor

        KARABÜK (AA) - Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, hastanede tedavi olan hastaların yüzde 20'sinin çevre illerden geldiğini belirterek, bölge hastanesi olma yolunda ilerlediklerini bildirdi.

        Başhekim Yılmaz, AA muhabirine, hastanede Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Çankırı gibi Karabük'ün çevre illerinden hastaların tedavi edildiği bazı bölümlerin olduğunu söyledi.

        İstanbul ve Ankara bağımlılığını ortadan kaldırıp bölgede yapılmayan ameliyatları gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bununla ilgili elimizden geldiğince doktorlarımıza ve kliniklerimize destek olmaya çalışıyoruz. Hastanemize gelen hastaların yüzde 20'si çevre illerden geliyor. Bölge hastanesi olma yolunda ilerliyoruz. En son yaptığımız ameliyatsız aort anevrizması tedavisi bunlardan bir tanesi. Karabük'te hedefimiz, üçüncü basamak ve bölge hizmeti verebilmek adına özellikle onkolojik vakaların yani kanser hastalığının tam tedavisini koyabilmek. Bununla ilgili cerrahi hizmetleri buradan yapabilmeyi planlıyoruz. Sağlık Bakanlığının çabaları var. İnşallah ileriki zamanlarda böyle güzel müjdeler alacağımızı düşünüyoruz."

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