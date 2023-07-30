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        Karabük'te yangında patlayan tüpün parçasının isabet ettiği kadın yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 19:31
        Karabük'te yangında patlayan tüpün parçasının isabet ettiği kadın yaralandı

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında tüpün patlaması sonucu fırlayan parçanın isabet etmesiyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Ovaşeyhler köyüne bağlı Karani Mahallesi'nde Mehmet Y'ye ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın sırasında patlayan tüpün fırlayan parçası, evin dışında bulunan Nuray Y'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Eflani Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözle müdahale edilen yangın söndürüldü.

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