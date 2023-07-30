Karabük'te 7. Göktepe Şenliği düzenlendi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde 7. Göktepe Şenliği düzenlendi.

Çeltik köyü ve Göktepe Yaylası Kalkındırma Geliştirme, Güzelleştirme ve Turizm Derneğince düzenlenen şenlik, il ve ilçe protokolü ile vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Protokol konuşmalarıyla başlayan şenlikte çuval, yoğurt yeme ve halat çekme yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu. Konserlerin verildiği şenlik, çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Etkinliğin sonunda yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Vali Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç tarafından verildi.

Şenliğe, Vali Yardımcısı ve Yenice Kaymakam Vekili Muhittin Gürel, il ve ilçe protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.