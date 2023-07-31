KARDEMİR'den öğrencilere mesleki eğitim ve iş imkanı

KARABÜK (AA) - Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işbirliğinde devam eden "İkili Mesleki Eğitim Uygulaması"ndan 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 30 öğrenci daha faydalanacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile KARDEMİR işbirliğinde açılan "İkili Mesleki Eğitim Uygulaması"na ilişkin işbirliğinin 2 yıl başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için de öğrenci seçme sürecinin başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'İkili Mesleki Eğitim Uygulaması' ile 2022-2023 eğitim öğretim yılında ortaokulu bitirmiş olan öğrencilere Karabük Mesleki Eğitim Merkezi ve KARDEMİR işbirliğinde belirlenmiş olan mesleki eğitim programları uygulamak suretiyle sanayi için ihtiyaç duyulan meslek alanlarında eğitim vermek, istihdam için gerekli bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilerek uluslararası standartlarda ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi amaçlanmaktadır. Demir çelik endüstrisine yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla uygulanacak mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği protokol ile metalürji alanı izabe ve haddecilik dalında 16 öğrenci, makine teknolojisi alanı bilgisayarlı makine imalatı dalında ise 14 öğrenci ikili mesleki eğitim programlarından faydalanacak."

Her iki alanda birer sınıf ve toplam 30 öğrenci olarak açılacak programlarda 2022-2023 eğitim öğretim yılında ortaokullarından mezun olmuş öğrencilere yer verileceği kaydedilen açıklamada, ön kaydı alınan öğrencilerin beceri sınavlarının ve mülakatın ardından belirleneceği ve 2 gün okulda, 3 gün KARDEMİR'de mesleki eğitime alınacağı aktarıldı.

- "Bugüne kadar toplamda 60 öğrenci uygulamadan faydalandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 2021'de KARDEMİR ile yaptıkları işbirliği protokolü ile bugüne kadar toplamda 60 öğrencinin uygulamadan faydalandığını bildirdi.

2023-2024 eğitim öğretim döneminde ise tekrardan "İkili Mesleki Eğitim Uygulaması" ile 30 öğrencinin daha uygulamadan faydalandırmak üzere adımları attıklarını belirten Akbaş, uygulamadan faydalanmak isteyen öğrencilerin 31 Temmuz-11 Ağustos'ta www.kardemir.com/duyurlar adresinden çevrim içi kayıtlarını yaptırabileceklerini aktardı.

Akbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve gençlerin istihdamının sağlanmasında büyük önem arz eden mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu yeni hedeflerle daha da artırılmıştır. Öğrencilerimizin gerçek iş ortamlarında kalma sürelerini artırmayı hedefleyen işbirliği ile gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması konusunda geçtiğimiz dönemde ciddi adım atmış bulunuyoruz. İnşallah bu yıl da 30 öğrencimiz bu uygulamadan faydalanacaktır."