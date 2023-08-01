Safranbolu Belediyesi seralarında üretilen organik tarım ürünleri "halkın bakkalı"nda satılacak

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi seralarında üretilen organik sebze ve meyveler, her cuma ve cumartesi günleri "halkın bakkalı" tezgahlarında satışa sunulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesinin Yazıköy köyünde yer alan seralarında üretilen ata tohumu domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye gibi ürünler "halkın bakkalı"nda yerini alacak.

Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde Çankaya Parkı içerisinde yer alan "halkın bakkalı"nda, Türkiye'deki çeşitli kooperatiflerinin ürettiği organik ürünlerin yanı sıra seralarda üretilen ürünler bakkalda oluşturulan manavda satışa çıkarılacak.