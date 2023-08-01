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        Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:54
        Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı

        KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

        İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Sözen, 9 Temmuz'da Karabük'te yoğun yağışların ardından sel afetinin yaşandığını söyledi.

        Selin ardından herhangi bir can kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Sözen, "İl Özel İdaresi olarak toplam 150 personel 40 iş makinesiyle sorumluluk sahamızın her noktasında müdahalede bulunduk. Ekiplerimiz büyük bir özveri ve gayret içinde çalıştı ve çalışmalarına halen devam ediyor." dedi.

        Sözen, il genelinde selden 74 köyün etkilendiğini ifade ederek, 26 köy yolunun ise kapandığını dile getirdi.

        Selin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Karabük'e geldiğini hatırlatan Sözen, "İlk etapta acil ihtiyaçlar için AFAD Başkanlığından Valiliğimize 10 milyon acil yardım ödeneği tahsis edilmiştir ve bunun yanında 8 milyonu İl Özel İdaremize aktarılmıştır. Hasar tespit çalışmaları sonucunda 248 milyon 29 bin 429 lira zarar tespit edilmiştir. İlimizi ziyaret eden Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya acil ihtiyaçlar kapsamında 118 milyon 850 bin lira ödeneği ilimiz için tahsis etmiştir. Bu bağlamda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ilimize vermiş olduğu destek için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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