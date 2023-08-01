Karabük'te depreme dayanıksız okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor

KARABÜK (AA) - Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, il genelinde 9 yeni okul yapıldığını ve 6 okulda da güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Çocukların eğitim öğretime başladıklarında okullarını hazır bulmalarını istediklerini belirten Akbaş, "Deprem hayatımızın bir gerçeği. 3 yıldır ilimizde depremsellik analizi yapılan okullarda çalışmalar devam ediyor. İl genelinde 6'sı TOKİ tarafından olmak üzere 9 okul yapıyoruz. Şu anda güçlendirmesi devam eden de 6 okulumuz var. İnşallah bu okulları yeni eğitim öğretim yılında hizmete sunacağız." dedi.