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        Karabük'te depreme dayanıksız okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:35
        Karabük'te depreme dayanıksız okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor

        KARABÜK (AA) - Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, il genelinde 9 yeni okul yapıldığını ve 6 okulda da güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

        Çocukların eğitim öğretime başladıklarında okullarını hazır bulmalarını istediklerini belirten Akbaş, "Deprem hayatımızın bir gerçeği. 3 yıldır ilimizde depremsellik analizi yapılan okullarda çalışmalar devam ediyor. İl genelinde 6'sı TOKİ tarafından olmak üzere 9 okul yapıyoruz. Şu anda güçlendirmesi devam eden de 6 okulumuz var. İnşallah bu okulları yeni eğitim öğretim yılında hizmete sunacağız." dedi.

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