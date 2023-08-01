Karabük'te kapkaç yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu kişi tutuklandı
KARABÜK (AA) - Karabük'te yabancı uyruklu bir kişi kapkaç yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde dün yabancı uyruklu bir kişi, kaldırımda yürüyen S.A'nın içinde kişisel eşyaları olan poşetini alıp kaçtı.
Kadının çığlık sesine koşan Karabük Belediyesinde çalışan güvenlik görevlileri, şüpheliyi peşinden koşarak yakaladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.A'nın şikayeti üzerine yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Başka suçlardan da aranması olan zanlı, tutuklandı.
Öte yandan, kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.