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        Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Kırışık görevi devraldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 23:08
        Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Kırışık görevi devraldı

        KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Kırışık, görevi Prof. Dr. Refik Polat'tan devraldı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine senato üyeleri ve daire başkanları katıldı.

        Törende teşekkür konuşması yapan Prof. Dr. Refik Polat, "8,5 yıl rektörlük görevi yapıp yüzümüzün akıyla görevimizi teslim ediyoruz ve sağlam bir ele teslim ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Prof. Dr. Kırışık da konuşmasında "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda bu görevi bize layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar beyefendiye ve YÖK Yönetim Kurulu üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

        Konuşmalarının ardından Polat ve Kırışık karşılıklı olarak çiçek takdiminde bulundu.

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