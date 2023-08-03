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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:44
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması 1 çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        S.K. yönetimindeki 55 AKM 967 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı'nda M.I. idaresindeki 06 FZ 3763 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 AKM 967 plakalı otomobil devrildi.

        Kazada araçların sürücüleri ile otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki E.M.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan S.K'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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