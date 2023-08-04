Karabük Valisi Gürel, Yenice'de selden zarar gören alanları inceledi

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesinde selden zarar gören alanlarda inceleme yaptı.

Vali Gürel, 9 Temmuz'da etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören Kayadibi ve Tır köyleri ile Şeker Kanyonu'na gitti.

Gürel, Vali Yardımcısı ve Yenice Kaymakam Vekili Muhittin Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ve ilgili kurum yetkilileri ile yolun ulaşıma açılması için yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Vatandaşlarla da görüşen Gürel, tahribatların giderilmeye başlandığını, kısa sürede eskiye dönüleceğini belirtti.