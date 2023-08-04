Karabük'te otomobilin merdivenlerden düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı
KARABÜK (AA) - Karabük’te bir otomobilin merdivenlerden düşmesi iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
100. Yıl Mahallesi 1042 Nolu Sokak’ta hareket halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki 7 basamaklı merdiven düştü.
Otomobildeki 5 kişi kendi imkanları ile araçtan indi.
Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin merdivenlerden düşmesi, içindeki 5 kişinin otomobilden inmesi ve çevredekilerin yardıma gelmesi yer alıyor.