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        Karabük'te otomobilin merdivenlerden düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:34
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        Karabük'te otomobilin merdivenlerden düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı
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        KARABÜK (AA) - Karabük’te bir otomobilin merdivenlerden düşmesi iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

        100. Yıl Mahallesi 1042 Nolu Sokak’ta hareket halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki 7 basamaklı merdiven düştü.

        Otomobildeki 5 kişi kendi imkanları ile araçtan indi.

        Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobilin merdivenlerden düşmesi, içindeki 5 kişinin otomobilden inmesi ve çevredekilerin yardıma gelmesi yer alıyor.

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