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        KARDEMİR'den amatör sporlara ve milli sporculara destek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:10
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        KARDEMİR'den amatör sporlara ve milli sporculara destek
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        KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), amatör sporlar ve milli sporculara sponsor olduğu, çeşitli destekler verildiği bildirildi.

        Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR'in kurum içinde çeşitli spor dallarıyla ilgilenen çalışanlarına verdiği desteğin yanı sıra Karabük'ün milli sporcularına da sponsor olmayı sürdürdüğü belirtildi.

        Sporcuların ilgilendikleri dallarda elde ettikleri başarıların KARDEMİR'e ayrı bir güç sağladığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

        "Son olarak desteklerimiz arasında 12-25 Temmuz tarihlerinde Brezilya'nın Minas şehrinde gerçekleşen İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsilen Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı da yer aldı. Karabüklü sporcu gençlerimiz Furkan Büyükgöze, Hale Nur Küçüksevgili, Telli Nur Ataş, Mahmut Sert'in de yer aldığı Karabük Folklor Gençlik ve Spor Kulübüne, sporcularımızın 2023 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalara katılımlarını desteklemek amacıyla nakdi destek sağlandı. KARDEMİR'in desteğini yanıtsız bırakmayan Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı sporcusu Furkan Büyükgöze, 17 ülke 47 sporcu içerisinde tek erkekler dünya ikincisi olarak ülkemize madalyayla döndü."

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