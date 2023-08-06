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        Karabük'te 4 gün kuyuda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 16:42
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        Karabük'te 4 gün kuyuda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te 4 gün önce kuyuya düşmesi sonucu mahsur kalan büyükbaş hayvan AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kadı köyü Şıhlar Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan büyükbaş hayvanına bir türlü ulaşamayan besici Ayşe Aydemir, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

        Ekiplerce yapılan arama sonucunda hayvanın yaklaşık 7 metrelik kuyuya düşerek mahsur kaldığı tespit edildi.

        Destek için bölgeye çağrılan AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda İl Özel İdaresinden temin edilen iş makinesiyle hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Sağlık durumu iyi olan hayvanını teslim alan Aydemir, ekiplere teşekkür etti.

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