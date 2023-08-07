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        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 02:43
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        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 DA 8712 plakalı otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

        Hızını alamayan ve aydınlatma direğini deviren otomobil, daha sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 5 metreden yol kenarına düştü.

        Kazada, otomobildeki A.Y.P, A.M ve yabancı uyruklu D.D. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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