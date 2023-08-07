AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, kentte ziyaretlerde bulundu

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kent merkezi ile Safranbolu ve Yenice ilçelerinde köy ziyaretleri yaptı.

Yenice'ye bağlı Nodullar, Karahasanlar, Çakıllar, Keyfallar ve Abdullahoğlu köylerine giden Şahin, muhtarlardan ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı, köylülerin talep ve isteklerini dinledi.

Daha sonra Safranbolu'ya geçen Şahin, burada da Toprakcuma, Harmancık, Çıraklar, Aşağıgüney, Gündoğan ve Geren köylerine gitti.

Şahin, son olarak Merkez ilçeye bağlı Zobran, Kale, Saitler, Gölveren, Kadı, Yeşiltepe, Güneşli ve Düzçam köylerini ziyaret ederek köylülerle tek tek görüştü.

Milletvekili Şahin'in köy gezilerine devam edeceği belirtildi.