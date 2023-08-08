Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Karabük'te safran toprakla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te safran toprakla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK (AA) - Dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safranın ekimi, adını verdiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı.

        Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

        Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

        Her yıl yaklaşık 5 milyon çiçekten 35 kilogram ürün alınan, 49 çiftçi tarafından yaklaşık 80 dekarlık alanda yetiştirilen Safranbolu safranının kilogramı 250 bin liradan alıcı buluyor.

        İlçeye bağlı Kırıklar köyünde 11 dönüm alana ekim yapan Şaban Saymaz, geçen yıl 2,5 dönüm alana safran ektiğini, buradan 2 tonun üstünde soğan elde ettiğini söyledi.

        Bu yıl 11 dönüm alanda ekim gerçekleştirdiğini aktaran Saymaz, "Safranı satıyoruz. Biraz meşakkatli bir iş ama seviyoruz. Geçen yıl gramı 150 liraydı, bu yıl 250 liraya kadar çıktı. Çoğunlukla internet üzerinden satıyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, kentte ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, kentte ziyaretlerde bulundu
        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te minibüs ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Karabük'te minibüs ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Karabük'te 4 gün kuyuda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı
        Karabük'te 4 gün kuyuda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı
        İşitme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda başarıya od...
        İşitme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda başarıya od...
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı