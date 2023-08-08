Karabük'te safran toprakla buluştu

KARABÜK (AA) - Dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safranın ekimi, adını verdiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı.

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Her yıl yaklaşık 5 milyon çiçekten 35 kilogram ürün alınan, 49 çiftçi tarafından yaklaşık 80 dekarlık alanda yetiştirilen Safranbolu safranının kilogramı 250 bin liradan alıcı buluyor.

İlçeye bağlı Kırıklar köyünde 11 dönüm alana ekim yapan Şaban Saymaz, geçen yıl 2,5 dönüm alana safran ektiğini, buradan 2 tonun üstünde soğan elde ettiğini söyledi.

Bu yıl 11 dönüm alanda ekim gerçekleştirdiğini aktaran Saymaz, "Safranı satıyoruz. Biraz meşakkatli bir iş ama seviyoruz. Geçen yıl gramı 150 liraydı, bu yıl 250 liraya kadar çıktı. Çoğunlukla internet üzerinden satıyoruz." dedi.