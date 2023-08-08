Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Karabük'te sahadaki çocukların kavgasını ayırmak isteyen baba ayak bileğini kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te sahadaki çocukların kavgasını ayırmak isteyen baba ayak bileğini kırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakalarında çocuklar arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken ayak bileğini kıran baba, tedaviye alındı.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ikinci gününde, Zonguldak ile Samsun karşılaştı.

        Müsabakasının sonunda iki takımın sporcuları arasında kavga çıktı. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oyuncu olan çocuğunun da kavgaya karıştığını gören Aykut Y, tribünden inerek sahaya girdi.

        Bu sırada ayak bileği kırılan Aykut Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti

        Benzer Haberler

        Karabük'te safran toprakla buluştu
        Karabük'te safran toprakla buluştu
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, kentte ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, kentte ziyaretlerde bulundu
        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karabük'te minibüs ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Karabük'te minibüs ve otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Karabük'te 4 gün kuyuda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı
        Karabük'te 4 gün kuyuda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı
        İşitme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda başarıya od...
        İşitme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda başarıya od...