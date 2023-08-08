Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden inşaatın durumu hakkında bilgi alan Vali Fuat Gürel, kalan işlerin bir an önce bitirilerek hastanenin hizmete açılması talimatı verdi.

Vali Gürel'e incelemede, İl Sağlık Müdür Vekili İsmail Kara da eşlik etti.

Gürel, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan ve yeniden yapılacak olan Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

- Rektör Kırışık'tan hastane ziyareti

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Hastanenin teknik imkanları, birimler ve klinikler hakkında Başhekim Doç. Dr. Nihat Yılmaz'dan bilgi alan Kırışık, personelle de sohbet etti.

Rektör Kırışık'a, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm de eşlik etti.

- Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı başladı

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı başladı.

KBÜ Gökşen Mustafa Yücel Spor Salonu'nda yapılan sınava, 850'nin üzerinde aday başvururken, sınav sonucunda başarılı olan 80 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak.

Sınavın şeffaf bir ortamda gerçekleştirildiğinin altını çizen KBÜ Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Şakir Akgül, adaylara başarılar diledi.

- Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den esnaf ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnaf ziyareti yaparak görüş alışverişinde bulundu.

Köse, yaptığı açıklamada, "Esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ettiğimizde, vatandaşlarımızla bire bir sohbet ettiğimizde keyif alıyoruz. Amacımız esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit etmek." dedi.