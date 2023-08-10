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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 00:12
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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Karabük'ten Kastamonu istikametine giden M.A. idaresindeki 45 FT 077 plakalı otomobil, önünde seyreden M.K.D. yönetimindeki 78 SF 763 plakalı otomobil ile Çerçen köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

        Kazada, 45 FT 077 plakalı otomobilde bulunan G.M.A.Y. yaralandı. Yaralı, bir başka otomobille özel bir hastaneye kaldırıldı.

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