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        Karabük'te marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:28
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        Karabük'te marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te marketten hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen ve ismi öğrenilemeyen kişi, alışveriş yaptı.

        Daha sonra marketten ayrılan kişiden şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını izlediğinde hırsızlığı tespit etti.

        İhbar üzerine markete polis ekibi sevk edildi.

        Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarında, markete gelen şüphelinin alışveriş yaptığı, bu sırada aldığı bazı ürünleri ücretini ödemeden cebine koyması görülüyor.

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