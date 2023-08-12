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        Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden denetim

        Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahse yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:58
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        Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden denetim
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        KARABÜK (AA) - Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahse yönelik denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'nin de katılım sağladığı çalışmada, kentteki bazı adreslerde denetim gerçekleştirildi.

        Vatandaşlarla sohbet eden ve emniyet personeline başarılar dileyen Köse, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Köse, yaptığı açıklamada, vatandaşın huzuru için 24 saat görev başında olduklarını ifade etti.

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