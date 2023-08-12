AK Parti Karabük İl Gençlik Kollarından üye çalışması

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Gençlik Kollarının, son bir haftada 163 kişiyi üye yaptığı bildirildi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ar, yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı" için doğru adımlarla yola devam ettiklerini belirtti.

Ar, "Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor" sloganıyla yürüttükleri çalışmaların, aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, asla taviz vermedikleri en önemli faaliyetlerinin üye sayısını artırma çalışması olduğuna işaret eden Ar, şunları kaydetti:

"Bugün AK Parti 11,5 milyonu geçen üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Davamız, kendi medeniyet değerlerimize yaslanıp, milletimizin sevinç̧, onur ve mutluluğunu esas alarak Türkiye’yi birlik, beraberlik, kardeşlik ve tam bağımsızlık içinde hakkettiği en yüksek konuma ulaştırmak ve bu uğurda göstereceğimiz çabayla hakkın rızasına, milletimizin duasına talip olmak davasıdır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolunda seni de aramızda görmek istiyoruz."

Ar, AK Parti Karabük İl Gençlik Kollarının, son bir haftada 163 kişiyi partiye üye yaptığını ifade etti.