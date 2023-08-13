Karabük'te çadır kampı yapan akademisyenler köy sakinleriyle çöp topladı
KARABÜK (AA) - Karabük'te çadır kampına katılan akademisyenler, bölgede yaşayanlarla çöp toplayarak çevre temizliğiyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Farklı illerden gelerek Kahyalar köyü Pirinçlik Mahallesi'nde çadır kampı kuran akademisyenler, köy sakinleriyle çevredeki çöpleri tek tek topladı.
Etkinliğin organizatörlerinden Tuncay Vural, yaptığı açıklamada, her yıl farklı yerde çadır kampı kurarak, yöredeki insanlarla farkındalık çalışması yaptıklarını söyledi.
"Başkalarının çöplerini biz neden topluyoruz?" demediklerini dile getiren Vural, yaşadıkları ortamın çöpünü toplamakla sorumlu olma felsefesine inandıklarını vurguladı.