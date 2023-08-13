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        Karabük'te bir kişi silahla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 22:40
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        Karabük'te bir kişi silahla yaralandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde silahla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Karıt Sanayi Sitesi'nde Ö.Ö. ile V.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, V.Y, yanında bulundurduğu av tüfeği ile Ö.Ö'ye ateş açtı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ö.Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan V.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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