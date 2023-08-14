Zonguldak'ta denizde boğulan kişi memleketi Karabük'te toprağa verildi

KARABÜK (AA) - Zonguldak'ta serinlemek için girdiği denizde suya kapılan ve Sahil Güvenlik ekiplerince çıkarılan, daha sonda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Atatürk Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından cenazesi alınan Rasim Ünal'ın (31) cenazesi, Karabük'ün Yeşil köyüne getirildi.

Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Ünal, aile mezarlığında toprağa verildi.

Dün, Zonguldak'ın Kızlar Plajı'nda serinlemek için denize giren Rasim Ünal, bir süre sonra suda çırpınmaya başlamış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Ünal'ı sudan çıkartmıştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ünal, daha sonra kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.