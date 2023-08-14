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        AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:11
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        AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü
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        KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, 14 Ağustos 2001'de "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla yola çıktıklarını, kuruluşundan 15 ay sonra girdiği 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle tek başına iktidara geldiğini ve Türk siyasetinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

        AK Parti'nin Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır millete hizmet ettiğini belirten Şahin, "22 yıl önce bugün ülkemiz, AK Parti ile karanlıktan aydınlığa doğru bir yola çıktı. AK Parti ile Türkiye, önündeki engelleri birer birer kaldırdı ve dünyanın en büyükleri arasında yerini aldı. AK Parti ile Türkiye'de eğitimden adalete, sağlıktan güvenliğe, çevreden şehirciliğe, ekonomiden demokrasiye her alanda dev adımlar atıldı. Reformlar, asırlık hayaller ve özlemler gerçeğe dönüştürüldü." ifadelerini kullandı.

        - "AK Parti 11,5 milyon üyesi ile dev bir aileye dönüştü"

        AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin düşmanlarına asla fırsat verilmediğini, her türlü saldırıya göğüs gerdiğini, milletin destek ve duaları ile ayakta durduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Milletimizin desteği ile AK Parti'miz girdiği tüm seçimlerden zaferle çıktı. Gerçekten de ülkemizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. AK Parti ile ülkemizde millete hizmet yolu açıldı. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri her zaman ön planda oldu. Hep hizmet yolunda kendisi ile yarıştı, Sahadan gelen talepleri karşılamak her zaman önceliği oldu. Bugün AK Parti 11,5 milyon üyesi ile dev bir aileye dönüştü."

        Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılına vurgu yapan Şahin, "Türkiye Yüzyılını başlattık. Önümüzdeki dönemde yine ülkemizin kalkınmasını sağlayacak dev reformları ve büyük atılımları birer birer hayata geçireceğiz. Türkiye'nin yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz. Ben AK Parti'mizin kuruluşunun 22. yıl dönümü vesilesiyle başta partimize desteğini artırarak sürdüren yüce milletimize şükranlarımızı sunuyor, şimdiye kadar partimizin çeşitli kademelerinde görev almış teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu kutlu yolda aramızdan ayrılan parti mensuplarımızı rahmetle anıyorum. AK Parti ailesine nice yıllar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti'nin kuruluşu ile Türk siyasetinde yeni bir dönemin başladığını vurgulayan İl Başkanı Ferhat Salt ise mesajında, bu tarihin ülke için bir milat olduğunu belirterek, "AK Parti'mizin kuruluşunun 22'nci yıl dönümü vesilesiyle bugüne kadar partimizin çeşitli kademelerinde görev almış tüm teşkilat mensuplarımıza ve partimize desteğini artırarak sürdüren aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, bu kutlu yolda partimize nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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