Karabük'te seyir halindeki 2 otomobil yandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te seyir halindeyken yanan 2 otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ten Bartın'a giden A.F.C. yönetimindeki 06 DGS 468 plakalı otomobil, Beştepeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Otomobili yol kenarına park eden sürücü, yanındaki 3 kişiyle araçtan inerek uzaklaştı.

Motor kısmından yanan aracı, önce yoldan geçen diğer sürücüler, daha sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Araçta hasar meydana geldi.

Karabük'ten Safranbolu ilçesi istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 78 TC 965 plakalı otomobilde de terminal mevkisine geldiği sırada yangın çıktı.

Yangına araçtan inen sürücü ve diğer sürücüler yangın tüpleri ile müdahale etti.

Yangın söndürüldü, araçta hasar meydana geldi.