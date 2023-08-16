Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hiç görmediği engelli çocuğa atık malzemelerden yürüteç yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hiç görmediği engelli çocuğa atık malzemelerden yürüteç yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğretmeni, hiç görmediği 4 yaşındaki engelli çocuğa atık malzemelerden yürüteç yaptı.

        Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan metal teknolojileri öğretmeni Tuğrul Akdemir'i, memleketi Giresun'dan bir köy muhtarı telefonla aradı.

        Muhtarın, 4 yaşında engeli bir kız çocuğu için yürüteç talebini ilettiği Akdemir, bu isteği yerine getirmek için harekete geçti.

        Sanayiye giderek atık malzeme toplayan Akdemir, engelli kız çocuğu için yürüteç yaptı.

        Memleketine giderek yürüteci hiçbir ücret talep etmeden çocuğa teslim edecek olan Tuğrul Akdemir, AA muhabirine, yürüteci portatif ve çocuğun engeline göre kullanılabilir tasarladığını söyledi.

        Akdemir, yürütecin rahat kullanılabilir olduğunu belirterek, "Ön tekerler sarhoş teker olduğu için kolay dönüyor. Çok fazla efor ve güç sarf etmeyecek. 7-8 yaşına kadar kullanabileceği şekilde ayarlama yaptım. Önümüzdeki pazartesi götürüp teslim edeceğim. Masraflarını kendimiz karşıladık." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Karabük'te düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
        Karabük'te düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
        Safranbolu'da bahçe ve balkonlar "en güzel" olmak için yarışıyor
        Safranbolu'da bahçe ve balkonlar "en güzel" olmak için yarışıyor
        Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası
        Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası
        Karabük'te seyir halindeki 2 otomobil yandı
        Karabük'te seyir halindeki 2 otomobil yandı
        AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü
        AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü
        Zonguldak'ta denizde boğulan kişi memleketi Karabük'te toprağa verildi
        Zonguldak'ta denizde boğulan kişi memleketi Karabük'te toprağa verildi