Karabük'te uzun süre ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla görüntülendi
KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin kilometrelerce ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük-Safranbolu arasındaki kara yolunda ters yöne giren 78 AL 994 plakalı otomobil kilometrelerce ilerledi.
Bazı sürücüler, ters yönde giden otomobilin sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi.
Sürücü, bir süre sonra aracıyla bağlantı yolundan normal güzergaha geçerek yolculuğunu sürdürdü.
O anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sürücünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.