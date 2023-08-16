Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Karabük'te uzun süre ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te uzun süre ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin kilometrelerce ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Karabük-Safranbolu arasındaki kara yolunda ters yöne giren 78 AL 994 plakalı otomobil kilometrelerce ilerledi.

        Bazı sürücüler, ters yönde giden otomobilin sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi.

        Sürücü, bir süre sonra aracıyla bağlantı yolundan normal güzergaha geçerek yolculuğunu sürdürdü.

        O anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Sürücünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
        Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
        Hiç görmediği engelli çocuğa atık malzemelerden yürüteç yaptı
        Hiç görmediği engelli çocuğa atık malzemelerden yürüteç yaptı
        Karabük'te düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
        Karabük'te düğün konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
        Safranbolu'da bahçe ve balkonlar "en güzel" olmak için yarışıyor
        Safranbolu'da bahçe ve balkonlar "en güzel" olmak için yarışıyor
        Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası
        Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası
        Karabük'te seyir halindeki 2 otomobil yandı
        Karabük'te seyir halindeki 2 otomobil yandı