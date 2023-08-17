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        Karabük'te bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 00:34
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        Karabük'te bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük’te kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Karabük'ten Safranbolu ilçesi yönüne giden S.B. yönetimindeki 78 AJ 381 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çevre yolunda kontrolünü kaybederek bariyerlere çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana geçti.

        Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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