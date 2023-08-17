Karabük'te bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
KARABÜK (AA) - Karabük’te kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Karabük'ten Safranbolu ilçesi yönüne giden S.B. yönetimindeki 78 AJ 381 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çevre yolunda kontrolünü kaybederek bariyerlere çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana geçti.
Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.