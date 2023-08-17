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        Karabük'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:23
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        Karabük'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te evde vantilatör tamir ederken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

        Aydınlıkevler Mahallesi 51. Cadde'de bulunan müstakil bir evde ailesiyle yaşayan Ekrem Metin Erol (15), arızalı olan vantilatörü tamir etmeye çalıştı. Bu sırada Erol, elektrik akımına kapıldı.

        Durumu fark eden ailesi, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

        Erol'un cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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