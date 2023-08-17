Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 4 bin 64 lira ceza
KARABÜK (AA) - Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
Karabük-Safranbolu arasındaki kara yolunda ters yöne giren ve uzun süre bu şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatılan sürücüye ayrıca 4 bin 64 TL para cezası uygulandı.
Dün, Karabük-Safranbolu arasındaki kara yolunda ters yöne giren 78 AL 904 plakalı otomobil kilometrelerce ilerlemiş, bazı vatandaşlar ters yönde giden aracın sürücüsüne korna çalarak tepki göstermişti. O anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.