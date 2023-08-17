Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 4 bin 64 lira ceza

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 4 bin 64 lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK (AA) - Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

        Karabük-Safranbolu arasındaki kara yolunda ters yöne giren ve uzun süre bu şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

        Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatılan sürücüye ayrıca 4 bin 64 TL para cezası uygulandı.

        Dün, Karabük-Safranbolu arasındaki kara yolunda ters yöne giren 78 AL 904 plakalı otomobil kilometrelerce ilerlemiş, bazı vatandaşlar ters yönde giden aracın sürücüsüne korna çalarak tepki göstermişti. O anlar, başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!

        Benzer Haberler

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Karabük'te ziyaretlerde bul...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Karabük'te ziyaretlerde bul...
        Karabük'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü
        Karabük'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü
        Karabük'te bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
        Karabük'te bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
        Karabük'te uzun süre ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla görüntül...
        Karabük'te uzun süre ters yönde ilerleyen otomobil cep telefonuyla görüntül...
        Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
        Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü