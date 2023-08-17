Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'tan YİK Üyesi Şahin'e ziyaret

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'i ziyaret etti.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada Şahin'in, Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı, makamında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Karabük Üniversitesinde yapılması planlanan çalışmalar ve projeler hakkında Şahin'e bilgi verdim. Bilim merkezli öğrenci dostu üniversite anlayışıyla Karabük Üniversitesinin bugüne kadar gösterdiği gelişimi daha da ileriye taşıyarak Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.