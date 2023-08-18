Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 34,76 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.K.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.