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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:43
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 34,76 gram eroin ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan H.K.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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