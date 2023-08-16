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        Adıyaman'da trafik kazasında ölen sürücü memleketi Karabük'te toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 18:32
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        Adıyaman'da trafik kazasında ölen sürücü memleketi Karabük'te toprağa verildi
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        KARABÜK (AA) - Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu eşi, bebeği ve kayınvalidesi ile hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, memleketi Karabük'te defnedildi.

        Yakınları tarafından Adıyaman'dan alınan Sefa Eken'in cenazesi, Karabük'e getirildi.

        Yeşilmahalle Yeşil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Eken'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti 27. Dönem Karabük Milletvekili ve Eken'in akrabası Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Eken'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Küpler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Sefa Eken'in kazada hayatını kaybeden eşi, bebeği ve kayınvalidesinin ise Aksaray'da defnedildiği öğrenildi.

        Adıyaman Gölbaşı kara yolu Aşağı Çöplü mevkisinde dün, Ramazan Ç. idaresindeki 06 CIR 664 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Sefa Eken (32) yönetimindeki 34 LAL 87 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Sefa Eken ile eşi Sultan Eken (33), 2 aylık oğlu Eren Eken ve kayınvalidesi Cansu Güler (55) hayatını kaybetmişti.

        Kazada yaralanan Ramazan Ç, Hüseyin Avni Doruk ile Akif Eken (4) ise hastaneye kaldırılmıştı.

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