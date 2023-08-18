AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den köy ziyaretleri

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şahin, ziyaretlerin sonunda gazetecilere, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile İl Genel Meclisi üyeleriyle merkezde ve ilçelerde köylere gittiklerini söyledi.

Köylülerle tek tek görüştüklerini belirten Şahin, "Onların talep ve isteklerini alıyor, köyden ayrılmadan çözmenin yollarını arıyoruz. Yol, su, kanalizasyon gibi sorunlar varsa İl Genel Meclisi üyelerimiz hemen harekete geçiyor." dedi.

Şahin, kendilerine köylerdeki emekliler tarafından aylıklarında iyileştirme taleplerinin de iletildiğini aktararak, "Hem Cumhurbaşkanımız hem de ilgili bakanlarımız bu konuyla ilgili açıklama yaptı. En kısa sürede emeklilerimizi de mutlu edecek bir artışın yapılacağını biliyoruz. Gittiğimiz köylerde emeklilerimize bunu da izah ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskipazar ve Yenice ilçesinde yaşanan sel afetinin ardından yapılan çalışmalardan da bahseden Şahin, şunları kaydetti:

"Devlet olarak afetten zarar gören vatandaşlarımızın hemen yanında olduk, gerekli desteği verdik. Belediyelerimize ve ilgili kurum müdürlüklerine ödenek gönderildi. Acil olan konulara öncelik verildi. Selden zarar gören yol, köprü, su, kanalizasyon gibi alanlarda çalışma yapıldı ve acil olanlar tamamlandı. Her yıl selden zarar gören alanlar var. Burada kesin çözüm için çalışmalar yapılıyor."

Şahin, tarım ve hayvancılık uğraşanlar ile orman köylüsünün her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Ziyaretlerinin köylüler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getiren Şahin, "Köylülerimiz bizi adeta bağırlarına basıyorlar. Gösterdikleri ilgi, yorgunluğumuzu alıyor, çalışma şevkimizi artırıyor. Köy ziyaretlerimiz devam edecek. Gitmediğimiz köy, ulaşmadığımız vatandaşımız kalmayacak." dedi.

Şahin, köylerin ardından il ve ilçe merkezlerinde de vatandaşlarla görüşeceklerini sözlerine ekledi.