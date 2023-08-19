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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 17:20
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı:
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        KARABÜK (AA) - Valiler Kararnamesiyle Karabük Valiliğine atanan Mustafa Yavuz, görevine başladı.

        Yavuz, Valilik bahçesinde kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Valilik çalışanları tarafından karşılandı.

        Makamına geçen Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Batı Karadeniz'in güzel coğrafyasında hizmet etmekten onur ve şeref duyacağını söyledi.

        Vali Yavuz, şehre hizmet için çalışırken tüm aktörlerle iş birliği içerisinde hareket etmenin temel ilkeleri olacağını vurgulayarak, "Görevde bulunduğumuz sürede şehrimizin daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha huzurlu bir şehir olması, kalkınması için var gücümüzle çalışacağız. Bu şehrin gelişip kalkınması için çaba sarf eden başta kıymetli valilerimize, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza, üniversitelerimize, yerel yönetimlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve çok değerli Karabüklü hemşerilerimize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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